45% "Крымэнерго" продается

Стартовая цена - 246 млн гривен

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 45% акций энергопоставляющей компании «Крымэнерго» (Симферополь), сообщает официальное издание ФГИУ. Стартовая цена пакета, который состоит из 77 835 449 акций, составляет 246 млн. грн. Конкурс запланирован на 4 мая. «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым. Уставный фонд компании составляет 43,2 млн. грн.

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