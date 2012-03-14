45% "Крымэнерго" продается
10:43, 14 марта 2012Крым
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Стартовая цена - 246 млн гривен
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 45% акций энергопоставляющей компании «Крымэнерго» (Симферополь), сообщает официальное издание ФГИУ.
Стартовая цена пакета, который состоит из 77 835 449 акций, составляет 246 млн. грн.
Конкурс запланирован на 4 мая.
«Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым. Уставный фонд компании составляет 43,2 млн. грн.
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