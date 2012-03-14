ЕБРР одолжит Ялте 10 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение выделить на модернизацию водопроводно-канализационных систем Большой Ялты кредит в размере 10 миллионов евро, сообщил УНИАН пресс-секретарь банка в Украине Антон УСОВ.

По его словам, получателем средств станет принадлежащее Автономной Республике Крым предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Южного берега Крыма. Выделение кредита ожидается до конца весны.

УСОВ сказал, что выделение средств городу-курорту станет первым крупным проектом ЕБРР в Крыму.

Ялта за счет привлекаемых средств планирует обеспечить стабильную подачу воды и повысить качество очистки сточных вод. Одной из важных задач проекта является недопущение сбросов неочищенных стоков в Черное море.

ЕБРР остается крупнейшим финансовым инвестором в Украину. По состоянию на конец 2011 года банк выделил более 7,5 млрд. евро (9,6 млрд. долл.) в рамках 294 проектов.