Мэра судакского Морского повязали на $2 тысячах взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра курортного села Морское, расположенного в 16 километрах от Судака, и депутата сельсовета по подозрению в получении двух тысяч долларов взятки от предпринимателя за возможность торговать в селе, сообщил УНИАН источник в прокуратуре Крыма.

"Операция по задержанию проведена накануне, 7 июля", - сказал представитель надзорного ведомства.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело, действия мэра и депутата квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - "получение взятки по предварительному сговору, соединенное с вымогательством".

Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.