В школах и детсадах Севастополя запретили благотворительные кассы

В школах и дошкольных учебных заведениях Севастопполя с 1 марта не должны существовать благотворительные кассы. Деньги, которые родители пожелают сдать, будут аккумулироваться только на целевых благотворительных счетах при учебных учреждениях, заявил начальник управления образования и науки городской госадминистрации Сергей КРУГЛОВ.

«Есть разница между благотворительностью и поборами. Управление образования завалено жалобами - и письменными, и анонимными - по нарушениям, которые допускаются в учреждениях образования. Наши ревизоры не успевают выезжать на проверки», - сказал он.

«Никто не уполномочен собирать с родителей какие-то деньги. В каждом учреждении образования на 1 марта должен быть открыт в госказначействе специальный благотворительный счет, на котором будет аккумулироваться благотворительная помощь. Это ни в коем случае не обобщенный счет, на который может влиять управление образования. Это счет, который принадлежит конкретному учреждению образования. И никто этих денег не сможет оттуда снять и перераспределить. Они будут переходить из года в год, если не будут потрачены», - отметил представитель ГГА.

По его словам, издан соответствующий приказ и проведена разъяснительная работа с директорами школ и заведующими детсадов.

«Родителей мы тоже предупредили: на территории учебного заведения любая самодеятельность в данном вопросе запрещена», - подытожил КРУГЛОВ.