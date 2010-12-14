1,1 тыс. га земель госструктур не используются по назначению

Республиканский комитет по земельным ресурсам намерен инициировать обращения в высшие органы государственной власти с просьбой содействовать включению более 1100 гектаров земель в Крыму, принадлежащих госструктурам и не используемых по назначению, в границы сельских и поселковых советов и использования их для нужд общественности, сообщила пресс-служба комитета.

В частности, речь идет о землях Министерства обороны, Национальной академии наук, Украинской академии аграрных наук.

«Некоторые участки не эксплуатируются более 10 лет», - отмечает рескомзем.

По словам председателя комитета Александра ЧАБАНОВА, самостоятельно сельсоветам трудно решить земельный вопрос с Киевом. «Будем это делать от имени Совета министров Крыма», - заявил ЧАБАНОВ. Он отметил, что подобная практика уже существовала, но от прежней центральной власти реакции практически не было.