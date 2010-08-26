Янукович разбавил оппозиционерами компанию меджлиса и сотоварищей

Обновлен состав совета представителей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обновил состав совета представителей крымскотатарского народа, включив в него ряд оппозиционных меджлису политиков. ЯНУКОВИЧ подписал указ "Вопросы совета представителей крымскотатарского народа", которым, в частности, утвердил новый состав органа. В совет вошли 19 человек: Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, Эмирали АБЛАЕВ, Рефат ЧУБАРОВ, Ремзи ИЛЬЯСОВ, Ильми УМЕРОВ, Сервер САЛИЕВ, Лентун БЕЗАЗИЕВ, Эдип ГАФАРОВ, Васви АБДУРАИМОВ, Садык БЕРБЕРОВ, Ильми ИДРИСОВ, Сервер ИЗЕДИНОВ, Дилявер АКМОЛЛАЕВ, Бекир МАМУТОВ, Сейтумер НИМЕТУЛЛАЕВ, Кадыр ОСМАНОВ, Эльдар СЕИТБЕКИРОВ, Алие ФИНЕНКО и Темур ЧЕЛЕБИЕВ. ЯНУКОВИЧ поручил руководителю крымского правительства Василию ДЖАРТЫ в двухнедельный срок созвать заседание совета представителей.

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