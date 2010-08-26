У Черноморки уже забирают камеры

Сотрудники налоговой милиции Крыма во второй половине дня четверга начали выемку документов Черноморской телерадиокомпании и попытались изъять две телекамеры, сообщила пресс-служба крымской организации всеукраинского объединения «Батькивщина» со ссылкой на президента ТРК Татьяну КРАСИКОВУ.

«Сначала они арестовали имущество «Черноморки», потом арестовали счета. Наверное, им показалось, что этого мало, и теперь они решили изъять наше оборудование», - сказала КРАСИКОВА, которая является депутатом крымского парламента из фракции Блока Юлии Тимошенко.

УНИАН не располагает комментарием налоговой, поскольку телефоны пресс-группы управления постоянно заняты.

Ранее в августе лидер крымской организации «Батькивщины», депутат Верховной рады Украины от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО заявлял об аресте налоговой милицией имущества ЧТРК, о проверке ее деятельности контрольно-ревизионным управлением и об аресте счетов канала налоговиками.

Вместе с тем, руководитель государственной налоговой администрации Украины Александр ПАПАИКА заявил, что ГНА «никого, ничего не арестовывает, она проверяет правильность взаиморасчетов с бюджетом», результатов проверки ЧТРК он пока не знает.