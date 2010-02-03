Руководители ПТУ подделали бумаги, чтобы пустить налево 100 тыс. грн.

Прокуратура Бахчисарайского района Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению руководства профтехучилища, переплатившего за отопление 100 тысяч гривен бюджетных средств, в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге.

"Должностные лица учебного заведения подделали акты выполненных работ о предоставлении услуг по теплоснабжению, в результате чего поставщику было безосновательно перечислено 100 тысяч гривен", - сказано в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.