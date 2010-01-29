Новый редактор «Кримської світлиці» хочет, чтобы газету читали и ее враги

Сделать «Кримську світлицю» - единственную украиноязычную газету автономии - интересной и увеличить ее тираж планирует новый главный редактор издания Леонид ПИЛУНСКИЙ.

«Необходимо сделать так, чтобы «Кримська світлиця» стала если не лучшей, то одной из лучших газет Крыма. Чтобы ее читала не только небольшая кучка ее абсолютных поклонников и убежденных украинцев — словно это информационная листовка в украинском гетто, но и остальные жители Крыма. Потому газету нужно сделать интересной, чтобы тираж был не полторы-две тысячи, как сегодня, а хотя бы 10-12 тысяч», - сказал главред в интервью газете «День»

Более того, заявил он, «Кримська світлиця» должна быть такой, чтобы ее можно было продавать «во всех уголках Украины - людям, стремящимся понять, что на самом деле происходит в Крыму». «Ведь известно, что Крым сегодня - одна из самых болезненных точек Украины», - считает ПИЛУНСКИЙ.

На вопрос, на чем он собирается строить «интересность» газеты, новый редактор ответил: «Интересная газета - та, которую читают ее враги, потому что им интересно, что вы о них пишете».

«Когда-то в 1990-е годы я делал программу «Остров Крым» на «Крымском радио». Это была своего рода музыкальная публицистика, очень едкая, но которую все слушали. Программа выходила в субботу, а в понедельник иногда я не мог попасть на «Крымское радио», так как перед ним стояла толпа и кричала: «Бандеровец Пилунский, вон из Крыма!». Это при том, что программу я делал на русском языке. Если бы в то время я делал ее на украинском, меня бы просто никто не слушал. Удастся ли сделать что-либо подобное из «Кримської світлиці»? Посмотрим, ведь время сейчас уже иное, люди мыслят иначе, они сегодня «разбалованы» количеством прессы», - сказал ПИЛУНСКИЙ.

Он сообщил о договоренности: «Кримська світлиця» будет выходить на трех языках - украинском, крымскотатарском и русском одновременно. «К большим статьям будут добавляться аннотации на русском и языке крымских татар. Так мы сможем обратиться к той аудитории, которая раньше «Світлицю» не читала, и отучим их воспринимать эту газету как вражескую», - добавил главред.

В конце 2009 года с должности главного редактора газеты «Кримська світлиця» был уволен Виктор Качула. Министерство культуры, которому принадлежит это решение, также заблокировало распространение первого номера газеты и не дало разрешение на печать второго. Пока бывший главный редактор готовится к суду, где обжалует правомерность своего увольнения, новым главным редактором газеты Кабинет Министров назначил лидера крымской организации Народного Руха Украины, депутата парламента автономии из фракции «Рух-курултай» ПИЛУНСКОГО, напоминает издание.