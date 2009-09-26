Черномырдин и Кучма о России и Украине: Мы нужны друг другу

Мировой кризис подталкивает Украину и Российскую Федерацию к более тесному экономическому и политическому сотрудничеству, считает специальный представитель президента РФ по экономическим отношениям со странами СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

«Вместе нам легче выйти из этого кризиса», - отметил экс-посол РФ в Украине на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии (YES).

По словам ЧЕРНОМЫРДИНА, у Украины и России «очень много интересных проектов».

«И в машиностроении, и в легкой промышленности, и в химии, и в космосе у нас есть технологии, с которыми мы можем выходить на любой рынок вместе», - сказал спецпредставитель президента России.

По мнению ЧЕРНОМЫРДИНА, россияне жили, живут и будут всегда жить по-братски с украинцами. «И ничего нас, и никто нас не собьет с этого пути», - сказал он.

Со своей стороны бывший президент Украины Леонид КУЧМА заявил, что отношения двух стран резко ухудшились после оранжевой революции и к настоящему времени достигли дна.

КУЧМА считает, что Украина должна дружить с Россией. «Мы нужны друг другу», - сказал экс-президент. При этом он назвал заблуждением мнение о том, что Украина может быть без России.