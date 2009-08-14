Госкомзем нашел нарушения при оформлении земли для ЧФ РФ

Специальная комиссия Государственного комитета Украины по земельным ресурсам выявила нарушения в организации работы Главного управления Госкомзема в Севастополе при оформлении права пользования земельными участками, которые арендует Россия для обеспечения деятельности ее флота.

Об этом сообщил член комиссии Алексей КИСЕЛЕВ газете «Новый Севастополь».

По его словам, основной доклад будет сделан в Киеве в конце августа.

Что касается предварительных результатов, то «выявлены нарушения в организации работы ГУ Госкомзема в Севастополе при оформлении права пользования земельными участками, которые арендует Россия для обеспечения деятельности Черноморского флота, а также права собственности на другие участки, расположенные на побережье Черного моря».

Специальная комиссия работает под руководством заместителя председателя Госкомзема Дмитрия ЗАВТУРА. В ее состав входят работники аппарата СНБО, Рескомзема Крыма и Севастопольской городской государственной администрации.

По информации газеты, проверка инициирована Севастопольской городской госадминистрацией и направлена на разоблачение преступных схем отчуждения земель коммунальной собственности и фактов злоупотреблений при оформлении выделенных участков в Севастополе.