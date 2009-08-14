Севастополю показывают сакральное искусство Галичины

В музее имени М.П.Крошицкого в Севастополе открылась выставка «Сакральное искусство Галичины XVIII - начала XX веков», представленная Червоноградским филиалом Львовского музея истории религии.

Экспонаты выставки - редкие иконы ХV-XVIII веков, литургическая литература.

Кроме того, представлены образцы литургического шитья христианской церкви: облачение священнослужителей (фелони и поручи), покровцы на Св. Дары, воздухи и хоругви, а также скульптура, выполненная в римо- и греко-католической традиции.

Экспонаты - только небольшая часть из более чем 5000 экспонатов основного, и почти 5000 экспонатов научно-вспомогательного фондов, собранных за почти тридцатилетнюю историю музея во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской и Ривненской областях, в Карпатах и Прикарпатье.

Музей им. Крошицкого в ответ организует в Червонограде выставку акварелей Волошина и Богаевского.