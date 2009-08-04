Двое россиян заблудились в горах

Спасатели оказали помощь двум туристам из Московской области России, которые, решив самостоятельно подняться на плато горы Ай-Петри в Крыму, вышли на непроходимые скалы.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, парень, 1984 года рождения, и девушка, 1982 года рождения, заблудились на юго-восточном склоне Ай-Петри.

«С помощью альпинистского снаряжения туристов спустили к подножию горы», - сказано в сообщении.

Бойцы МЧС вывели отдыхающих к дороге.