Двое россиян заблудились в горах
12:15, 04 августа 2009Крым
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Решили покорить Ай-Петри
Спасатели оказали помощь двум туристам из Московской области России, которые, решив самостоятельно подняться на плато горы Ай-Петри в Крыму, вышли на непроходимые скалы.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, парень, 1984 года рождения, и девушка, 1982 года рождения, заблудились на юго-восточном склоне Ай-Петри.
«С помощью альпинистского снаряжения туристов спустили к подножию горы», - сказано в сообщении.
Бойцы МЧС вывели отдыхающих к дороге.
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