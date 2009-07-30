В Крыму проходит международный конкурс виноделов

Виноделы Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья принимают участие в Международном конкурсе «Ялта. Золотой грифон – 2009» в Крыму.

«В Национальном институте винограда и вина «Магарач» открылись экспозиции лучших по оформлению образцов винопродукции, оборудования и вспомогательных материалов для виноделия, начал работу круглый стол, прошла презентация книг по виноделию и виноградарству», – сообщили в пресс-службе Совета министров автономии.

В рамках конкурса «Ялта. Золотой грифон – 2009» состоится расширенное заседание ученого совета институте «Магарач», кроме того, пройдут экскурсии на винзаводы Крыма.

По данным крымского правительства, конкурс продлится до 4 августа. Завершится «Ялта. Золотой грифон» вручением медалей и дипломов победителям.

Конкурс проводится под патронатом Международной организации винограда и вина (Париж). Организаторами мероприятия являются институт «Магарач», Союз виноделов Крыма, Украинская академия аграрных наук и Международная федерация Союза виноградарей и виноделов стран СНГ.