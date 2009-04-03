Глава кооператива в Крыму задержан при получении взятки

Председатель производственно-строительного кооператива в Сакском районе Крыма сегодня задержан при получении 3,5 тысяч долларов взятки за вступление в члены кооператива и выделение четырех соток земли.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила в отношении главы кооператива дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины – получение взятки, сопряженное с ее вымогательством.

Ведется следствие.