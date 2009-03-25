УНП хочет, чтобы в Крыму военным США сказали: добро пожаловать

Украинская народная партия призывает жителей Севастополя встречать военных моряков США и других стран, которые прибывают в порт с дружественными визитами, не акциями протеста, а добрым словом.

Об этом заявил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, комментируя акцию протеста против прибытия в порт Севастополя фрегата Военно-морских сил США Klakring.

«Сегодня Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером Украины. Наше государство прямо заинтересовано, чтобы больше американских инвестиций вливалось в украинскую экономику, а Севастополь и Крым прямо заинтересованы в том, чтобы на полуостров прибывали туристы не только из (стран) постсоветского пространства, но и из Европы и даже Америки», – считает О.ФОМУШКИН, слова которого цитирует пресс-служба партии.

Он убежден, что, поскольку те же моряки корабля Klakring потом могут приехать в Крым вместе со своими семьями как туристы, «жители Крыма, должны говорить каждому туристу: "да", „отдыхайте в Украине!”, – а не отпугивать их митингами и протестами».

«Для бюджета крымских семей, бюджета Севастополя, Крыма и Украины не имеет значения, откуда этот турист – из России, Беларуси, Украины, Германии или США», – отметил представитель УНП.