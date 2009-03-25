Крымчан призывают приобщиться к кампании «Час Земли»

Жителей Крыма призывают приобщиться к кампании «Час Земли 2009».

28 марта в 20:30 по местному времени сотни миллионов человек из разных стран мира выключат свет на один час, чтобы показать: их волнует будущее Земли.

Организатор кампании – Всемирный фонд дикой природы (WWF) – хочет привлечь к акции-2009 более миллиарда человек по всему миру.

«Акция "Час Земли" – это ваш голос за решительные меры по сохранению здорового климата и по снижению выбросов парниковых газов. За энергосбережение, за здоровый климат, за лучшее будущее нашей планеты. Участвуя в акции, люди всего мира наглядно покажут политикам, что их волнует проблема опасного изменения климата на планете и что они требуют от политических лидеров подписания действенного международного договора в декабре 2009 в Копенгагене, который определит действия всех стран по борьбе с изменением климата до 2020 года», – сообщают организаторы.

Уже 75 стран присоединились к «Часу Земли».

28 марта на час погаснут огни ряда всемирно известных зданий и объектов.

***В Украине к кампании, как сообщалось в СМИ, собираются приобщиться такие города, как: Киев, Львов, Одесса и Луцк.