С соблюдением законодательства об охране здоровья в Крыму не ахти

Прокуратура Крыма заявляет о нарушениях в автономии требований законодательства об охране здоровья.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель прокурора автономии Тамила ДРОБИЦКАЯ сегодня на коллегии в Симферополе привела примеры нарушений и преступлений, которые негативно сказываются на функционировании и развитии отрасли здравоохранения.

Это, прежде всего, нарушение конституционного права на бесплатность медицинских услуг. «Факты вымогания денег за прохождение медосмотров и лечения установлены в Судаке, Евпатории, Красноперекопском и Кировском районах. Особые трудности испытывают льготники – инвалиды и ветераны, особенно в Симферополе, Судаке и Нижнегорском районе, которые не обеспечиваются бесплатными медикаментами и медобслуживанием. Им приходится приобретать лекарства, причем, иногда по завышенной цене. Факты превышения гранично допустимых наценок выявлены в Судаке, Алуште, Бахчисарайском районе. В Нижнегорском и Советском районах власти вообще не проверяли, по какой цене отпускаются населению лекарства», – говорится в сообщении.

Прокуратура в очередной раз обращает внимание крымских властей на то, что в автономии не разработано ни одной программы, которая бы предусматривала целевое финансирование охраны здоровья детей, в том числе предупреждение детской заболеваемости, инвалидности, смертности. «Как результат – роддома и детские учреждения финансируются только на 45%, дети до трех лет и дети-инвалиды до 18 лет не обеспечиваются бесплатными лекарствами», – отметили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура заявляет об отсутствии специализированных отделений для ВИЧ-инфицированных и необеспечение их бесплатными медикаментам, неприспособленность противотуберкулезных учреждений. «Это, прежде всего, следствие недофинансирования отрасли. Но и этот бич тоже имеет свои причины в виде недостаточного внимания к проблеме: местные власти в отдельных регионах Крыма не разрабатывают специальные программы для поддержки здравоохранения, а там, где такие программы приняты, они не исполняются в полном объеме», – заявили в надзорном ведомстве.

Справка. В 2008-2009 годах в ходе проведенных проверок органами прокуратуры Крыма возбуждено 23 уголовных дела. На выявленные нарушения законодательства о медицине прокуратурой внесено 128 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к 258 должностным лицам применены дисциплинарные и административные меры.

Прокуратура противостоит незаконному отчуждению имущества санаториев, относящихся к учреждениям охраны здоровья («Пионер», «Факел», «Искра», «Долоссы», «Предгорный», «Орленок», им. А.Боброва и И.Сеченова), представляя их интересы в суде.