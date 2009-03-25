Какие специальности востребованы сегодня в Севастополе

На учете в Севастопольском городском центре занятости по состоянию на 20 марта текущего года состояло 2 тыс. 547 человек, а количество зарегистрированных актуальных вакансий - 1 тыс. 292.

Таким образом на одно свободное рабочее место претендуют в среднем 2 человека, в том числе на должности специалистов и служащих - 3,4 человека на место, сообщили корреспонденту УНИАН в городском центре занятости.

По данным Центра, наиболее востребованы на сегодня водители, электрогазосварщики, продавцы, строители, слесари и другие рабочие специальности (средний размер заработной платы предлагаемых вакансий - 1061,25 грн.).

Среди безработных 69% граждане, которые до регистрации в Центре занятости занимали должности специалистов и служащих, 26,5% - квалифицированные рабочие, 4,5% не имели профессии. Кроме того, 71% безработных составляют женщины, 52% - молодежь в возрасте до 35 лет, каждый четвертый - из социально незащищенных категорий населения.

В Центре занятости также сообщили, что в марте текущего года несколько стабилизировались темпы регистрации незанятого населения. За две декады этого месяца в городской службе занятости зарегистрировались 427 человек, что практически соответствует объемам регистрации незанятого населения в центре занятости за аналогичный период января-февраля 2009 года (434 человек).