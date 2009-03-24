Украина на 5-ом месте по уровню заболеваемости туберкулезом

Азербайджан, Молдова, Казахстан, Узбекистан и Украина лидируют по распространению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

Об этом УНИАН сообщили в Центре новостей ООН.

Как отмечают эксперты, хотя туберкулез считают болезнью бедняков, каждый час им заражаются 55 жителей стран-членов Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом в регионе, особенно в постсоветских государствах, основной проблемой является распространенность лекарственно-устойчивых форм заболевания.

Всемирная организация здравоохранения определила 27 стран, на которые приходится 85% всех случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Первые пять мест в этом списке занимают Азербайджан, Молдова, Казахстан, Узбекистан и Украина.

Представительство ООН в Киеве сообщает, что на Украину с населением в 46,143 млн. человек (по состоянию на 1 января 2009 года) приходится 11% всех зарегистрированных случаев туберкулеза в европейском регионе ВОЗ.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза (ТБ). Он призван повысить осведомленность людей о глобальной эпидемии ТБ и усилиях по ее ликвидации.

Два года назад правительства европейских стран приняли Берлинскую декларацию, в которой обязались усилить политическую и финансовую поддержку борьбы с туберкулезом. В 2008 году Европейское региональное бюро ВОЗ приступило к реализации плана «Остановить туберкулез». Он рассчитан до 2015 года и охватывает 18 стран - Азербайджан, Армению, Беларусь, Болгарию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Румынию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Украину и Эстонию. В целом на его реализацию потребуется 14,8 млрд. долл.