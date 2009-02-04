Крым еще не получал от Минобороны документы на конфликтную землю

Правительство и парламент Крыма ищут компромиссное решение конфликта, который возник вокруг самовольно занятого крымскими татарами участка земли на улице Балаклавской в Симферополе.

«Мы работаем над тем, чтобы найти компромиссное решение по урегулированию конфликтной ситуации», - заявил сегодня руководитель парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО.

Крымские власти обратились к Министерству обороны Украины, в ведении которого находится участок земли, прилегающий к самозахвату на Балаклавской, с просьбой передать его в собственность Симферополя. «Мы обратились в Министерство обороны Украины, чтобы прилегающий земельный участок площадью 37 гектаров был передан в запас города Симферополя с последующей передачей под жилищное строительство, возможно, под коммерческое строительство», – сказал спикер Крыма, добавив, что часть земель может быть использована и для строительства жилья для военных.

По состоянию на сегодняшний день Совет министров Крыма не получал от Минобороны документы о передаче в собственность автономии участка на ул. Балаклавской, где крымские татары основали поселок «Новый Крым». «Мы не располагаем такими документами», – заявил помощник крымского премьера – пресс-секретарь Александр ЗВЕЗДИН, комментируя УНИАН информацию отдельных СМИ о том, что от Минобороны в Совмин пришел такой пакет документов.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили УНИАН, что, возможно, вопрос о передаче земли на ул. Балаклавской и рассматривается, «но документально и фактически сделать это (передать землю) пока еще нет возможности». «Просто так мы не можем кому-то что-то отдавать, несмотря на то, что оно у нас лишнее. Это все (передача земли) регламентируется соответствующими постановлениями», – отметил сотрудник пресс-службы Минобороны.

Напомним, участники так называемых «полян протеста» из числа крымских татар самовольно заняли 8 из 45 гектаров высвобождаемой воинской частью территории на ул. Балаклавской. 80 семей крымских татар сейчас обустраиваются на земучастке – строят жилье и возвели мечеть, все это они назвали поселком «Новый Крым». Вместе с тем, участок, где расположен самозахват, ранее был выделен коммерческой фирме под строительство жилого комплекса. Участники «полян протеста» заявляют, что земля передана незаконно. Представители коммерческой структуры это опровергают. Меджлис заявляет о готовящейся «вооруженной спецоперации» по сносу строений крымских татар. Милиция Крыма уверяет, что о спецоперации речь не идет, а предполагается снос самостроев по решениям суда, которые нужно выполнять. Принудительным выполнением решений судов занимается Госисполнительная служба, входящая в систему органов Министерства юстиции. ГИС при необходимости привлекает сотрудников органов внутренних дел.

Справка. В январе и ноябре 2007 года на улице Балаклавской произошли столкновения между участниками «полян протеста» и представителями фирмы-застройщика.