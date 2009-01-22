Бандера заслуживает звания Героя Украины, считает советник шефа СБУ

Лидер Организации украинских националистов Степан Бандера заслуживает звания Героя Украины за выдающийся вклад в организацию национально-освободительной борьбы за свободу и государственную незавиcимость страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на встрече с журналистами исследователь документального архива Службы безопасности Украины, советник председателя СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ.

Будучи признанным лидером национально-освободительного движения, считает советник председателя СБУ, «Бандера внес не меньший личный вклад в историю Украины и становление ее как независимого государства, чем генерал Украинской повстанческой армии Роман Шухевич, который уже удостоен этого звания за заслуги перед Родиной».

Впрочем, как отметил В.ВЯТРОВИЧ, не в его «компетенции определять степень заслуг исторических личностей перед Украиной для представления их к тем или иным наградам». «СБУ только предоставляет подлинные архивные документы, которыми располагает, по запросу руководителей государства», - подчеркнул исследователь.

Как сообщалось, 12 октября 2007 года Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Роману Шухевичу было присвоено звание «Герой Украины» за выдающийся личный вклад в национально-освободительную борьбу за свободу и независимость Украины и в связи со 100-летней годовщиной со дня рождения и 65-летней годовщиной создания Украинской повстанческой армии.

С.Бандера был лидером украинского национально-освободительного движения в 1930-50-е годы, руководителем Организации украинских националистов.