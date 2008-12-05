Что необходимо Тузле?

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА убежден, что для сохранения берегов острова Коса Тузла от вымывания необходимо решить проблему с финансированием соответствующих работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам по завершении учений горных поисково-спасательных подразделений МЧС, проходивших неподалеку от Гурзуфа (Крым).

«Нужно соответствующее финансирование из бюджета (возможно из крымского, возможно из центрального), это будем решать, это небольшие средства, но эту проблему технически нужно снять», - сказал он.

Вместе с тем В.ШАНДРА отметил, что после мазутной аварии ситуация на о. Коса Тузла стабилизировалась, но нужно провести берегоукрепляющие работы.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2007 года вследствие шторма произошли корабельные аварии в Азовском и Черном морях. В частности, из расколовшегося российского танкера «Волгонефть-139” в море вылилось свыше 1,2 тыс. тонн мазута. Кроме того, в море из затонувших сухогрузных судов попала сера. Экологи назвали последствия шторма катастрофическими.

После аварии судов в Ленинском районе Крыма и на острове Коса Тузла было собрано почти 7 тыс. тонн мазутно-песчаной смеси, ее вывезли на территорию Керченского порта, а на днях закончили утилизацию.