МЧС затягивать пояса простых спасателей не собирается

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА считает, что в следующем году бюджет МЧС уменьшать нецелесообразно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам по завершении учений сотрудников МЧС, которые проходили неподалеку от Гурзуфа (Крым).

«Есть такой подход от Министерства финансов – вот давайте на 20% все снизим. Я считаю, что такой подход неправильный, не оправдан. Я считаю, что ни в коем случае нельзя уменьшать зарплату спасателей. Как минимум нужно сохранить темпы ее повышения», - сказал он.

В то же время В.ШАНДРА отметил, что в министерстве понимают, что в настоящее время в Украине «кризис», но нужно определить программы, от которых можно отказаться.

Продолжая тему, министр заметил, что в самом министерстве «мы затянули пояс по центральному аппарату – на 20% мы готовы уменьшить свои аппетиты, но ни в коем случае это не должно касаться рядовых спасателей».