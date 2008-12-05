Некоторые нерадивые руководители списывают на кризис все проблемы

Некоторые нерадивые руководители пытаются списать на экономический кризис все свои проблемы, считает начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе Татьяна КРАВЦОВА.

«Отсюда и долги», - уверена она.

В ходе заседания Президиума Севастопольской городской организации работодателей Т.КРАВЦОВА в своем докладе представила ряд доказательств динамики накопления долгов, «теневых махинаций» начислений и выплат зарплаты.

«Наша задача остается неизменной – севастопольские пенсионеры должны получать пенсии вовремя и в полном объеме», - заявила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Севастополе, сообщает пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации.