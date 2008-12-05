Скончался Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй.

Об этом сообщают российские информагентства.

Патриарх умер сегодня утром в своей резиденции в Переделкино.

Участники соборной встречи Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя (Москва) пропели "Вечную память" по патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II.

***Патриарх Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине, Эстония. Являлся епископом Русской Православной Церкви, а с 10 июня 1990 года - Патриарх Московский и всея Руси, предстоятель Русской Православной Церкви.