Скончался Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй
11:18, 05 декабря 2008Крым
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В возрасте 79-ти лет...
Скончался Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй.
Об этом сообщают российские информагентства.
Патриарх умер сегодня утром в своей резиденции в Переделкино.
Участники соборной встречи Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя (Москва) пропели "Вечную память" по патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II.
***Патриарх Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине, Эстония. Являлся епископом Русской Православной Церкви, а с 10 июня 1990 года - Патриарх Московский и всея Руси, предстоятель Русской Православной Церкви.
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