НАТО усилит свое представительство в Украине. Для продвижения вперед?

НАТО намерено усилить свое представительство в Украине.

Об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности, сотрудничества и партнерства Роберт СИММОНС сегодня под время телемоста «Киев-Брюссель».

«Мы должны усилить наше представительство в вашей стране для продвижения вперед (имеется в виду относительно вступления в НАТО – УНИАН)», - сказал он.

Вместе с тем Р.СИММОНС заметил, что сегодня необходимо прекратить политизацию ПДЧ. «Мы хотим помочь, чтобы Украина стала членом НАТО», - добавил он, заметив, что для этого необходимо устранить определенные «сложные барьеры». По убеждению Р.СИММОНСА, следует усовершенствовать устав Комиссии Украина-НАТО, превратив ее из консультативного органа в орган, который будет заниматься конкретными практическими вопросами.

В то же время Р.СИММОНС отметил, что украинское правительство или другие политические организации должны отвечать за подготовку украинского народа ко вступлению в Альянс. «Мы готовы помочь в этом. Мы ищем способы расширить информационные центры и мы будем реформировать Комиссию Украина-НАТО для того, чтобы она больше отвечала продвижению (Украины в Альянс – УНИАН)», - сказал Р.СИММОНС, добавив при этом, что на сегодняшний день в Украине «люди недостаточно понимают, как изменилось НАТО со времен «холодной войны».