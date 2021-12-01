Экспертно-коммуникационная группа "Импульс" проведет конференцию по Итогам года и прогнозам в формате публичных выступлений экспертов 9 декабря в центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко (Киев, проспект Победы, 25А).

Секторальные ежегодные итоги года и прогнозы на 2022 год ведущие эксперты и лидеры рынков проведут в формате публичных выступлений, во время которых каждый из них за 9 минут изложит ключевые тезисы. После каждого выступления предусмотрена блиц-сессия для вопросов и ответов.

Запланированы выступления по широкому спектру вопросов: цифровизация Украины, тенденции в инвестиционной сфере, образованию, бизнес-среде, ключевые события в области СМИ, общественные изменения.

"Такой формат является инновационным для украинской экспертной среды, соответствует темпам постковидного мира, является определенным вызовом для спикеров, поэтому мы пригласили для участия в первой конференции самых опытных", – отмечают организаторы мероприятия.

Спикеры:

Мстислав Баник - руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации: "О государстве в смартфоне и новых продуктах Дії в 2021 году"

Александр Бондаренко – директор Бюро инвестиционных программ, член правления Ассоциации выпускников Киево-Могилянской академии, депутат Днепропетровского облсовета: "Инвестиционные вызовы для Украины в 2021 году и перспективы на 2022 год"

Леся Войтицкая – начальник управления по связям с общественностью, коммуникаций и финансовой грамотности НБУ: "Ключевые зоны роста финансовой грамотности населения: проекты нашей команды и планы на будущее"

Юрий Ехануров – профессор Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, премьер-министр Украины в 2005-2006 годах: "Вызовы и угрозы для территориальных общин. Пути преодоления локальных и глобальных кризисов".

Галина Петренко – директор ОО "Детектор медиа": "Тенденции на рынке СМИ в 2021 году"

Валентина Корнейченко - руководитель группы по качеству и устойчивому развитию ООО "ДЦ Украина": "стандарты качества, модели поведения покупателей в 2021 году, постпандемические особенности - опыт Watsons"

Владимир Спиваковский - президент корпорации "Гранд", писатель, ученый, автор международного проекта МЕТА Education 5.0: "Образование на рубеже времен: системные проблемы и будущие тенденции"

Ирина Татаренко – шеф-редактор издания Marie Claire Украина: "Чем жил украинский глянец в 2021 году: тенденции, факты, оценки"

Дарья Третьяк - social media manager в "Сниданок с "1+1", "Танцы со звездами", "Жизнь известных людей": "Чем поражал Instagram в 2021 году: локальные, мировые тренды и перспективы"

Музыкальный подарок для гостей мероприятия: украинская певица SHY.

Время: 17:00, 9 декабря 2021 года

Место: Библиотека (Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко, пр. Победы, 25А).

Контакты для регистрации СМИ:

+380 (66) 133 52 13

[email protected]

Вход на мероприятие согласно противоэпидемическим требованиям: при наличии ковид-паспорта или актуальных ПЦР / экспресс тестов с отрицательным результатом

Автор: Иван Бойко