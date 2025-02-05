Документальный фильм 'Свободное село' из цикла 'Советские мифы' покажут на телеканале '1+1 Украина'

8 февраля в 23:00 на телеканале "1+1 Украина" покажут документальный фильм "Свободное село" из цикла "Советские мифы", созданного корреспондентом ТСН Станиславом Ясинским в рамках спецпроекта журналистских расследований "ТСН: Особый взгляд".

"Свободное счастливое село" - пропагандистский образ, сплющенный до агитационного плаката. "С каждым днем все веселее и радостнее жить" - в советское время село рисовали замечательным местом, полным свободы, песен и веры в коммунистическое будущее. Но как было на самом деле?

Эпизод "Свободное село" из цикла "Советские мифы" посвящен исследованию того, как советская власть планомерно истребляла крестьянство, сделав некогда свободных и образованных людей подневольными нищими. Принудительная коллективизация, карательные операции, искусственный голодомор, рабский труд за трудодни, фактическое закрепощение советских крестьян, которые до 60-70-х годов ХХ в. не имели паспортов, - это все последовательная политика усмирения и грабежа крестьян ради выгод партийной верхушки и для экономики войны.

В фильме исследованы все этапы постепенного уничтожения села советской властью. Введение всеобщей трудовой повинности и введение продразверстки в начале 20-х годов. Установление "ножниц цен" в середине 20-х, когда все товары, произведенные на городских заводах и фабриках, оценивались безумно дорого, а все выращенное в селе - стоило копейки. С 1929 года коллективизация, которая была мотивирована необходимостью сделать свободного крестьянина зависимым, отобрав у него скот, землю, инвентарь. Голодомор 1932-1933-х годов, который устроили намеренно, чтобы убить как можно больше активных земледельцев, а остальных погрузить в страх, из которого не будет выхода многие поколения. Рекорды колхозников-ударников - был ли это компромисс с совестью, желание выжить и не дать умереть с голоду уже собственным детям?

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"Для меня это была очень личная история. Ведь маленьким мальчиком во времена позднего СССР я был вынужден покинуть родителей и в течение года жил и учился у бабушки - в селе Звиняч на Тернопольщине. До этого я проводил там лето, но только в 1989-м, в сельской школе, у меня начала буквально рассыпаться советская картина мира. Оказалось, что деды и прадеды моих односельчан жили намного лучше, а некоторые имели много земли и даже нанимали рабочих. Моя прабабушка знала 4 языка, наши предки ездили на заработки в Канаду и имели там родственников. Все это в какой-то момент спрятали, целый пласт семейной истории десятков тысяч украинцев стал опасным, об этом говорили шепотом. Большевики за несколько поколений заставили жителей городов поверить, что люди в селе - второсортные. Самих крестьян лишили прав, привязав к колхозам и лишив паспортов. Поэтому я решил строить этот фильм на историях из моей собственной семьи и наших соседей".

О порабощении села рассказывают эксперты и редкие свидетели, автор также раскрывает некоторые подробности из истории собственной семьи, иллюстрирующие исторический период.

Напомним, "ТСН. Особый взгляд" - это журналистские расследования, которые раскрывают малоизвестные факты о событиях и процессах, формирующих историю не только Украины, но и мира.

Посмотреть документальный фильм "Советские мифы. Свободное село" можно 8 февраля в 23:00 на телеканале "1+1 Украина".

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