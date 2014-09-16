«Люстрация в судебной системе. Начинать надо с Высшей квалификационной комиссии судей Украины!»

17 сентября, в 12:00 в Киеве под стенами здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины, что находится по адресу улица Механизаторов, 9, состоится митинг, организованный ВОО «Народное Движение «Третья республика» с требованием немедленно провести люстрацию в ВККС.

В этом органе власти сидят чиновники, которые были назначены во время президентства Виктора Януковича и занимались тем, что покрывали судей-коррупционеров во всем государстве. Но после Революции Достоинства они остались на своих местах. Они не наказали судей, что судили активистов Майдана. Даже сейчас руководство Высшей квалифкомиссии фактически покрывает судей, которые приняли резонансные решения. Коррупция в ВККС стала притчей во языцех. Именно поэтому общественность требует немедленной люстрации руководства: иначе мы опять скатимся к временам «покращення» Януковича.

Телефоны: 228-55-33, (068)833-33-33