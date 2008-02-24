КамАЗ смял Daewoo Lanos: четверо погибших

В субботу в 10.44 вблизи Донецка на автодороге Донецк-Запорожье "КамАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 2 человека и еще двое умерли в больнице.

На месте ДТП работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.

Все за сутки на территории Украины было зарегистрировано 113 ДТП, при которых погибли 19 человек и 133 - травмированы.