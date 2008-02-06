ДТП в Киеве: полдесятка разбитых машин и еще больше пострадавших (фоторепортаж)

Вчера в Киеве на пересечении ул. Урицкого и ул. Стадионной столкнулись четыре автомобиля: Toyota Land Cruiser, Audi 80, Renault 19 и маршрутка "Богдан".

Водители транспортных средств от комментариев отказались. Поэтому о причине ДТП можно догадываться лишь по расположению машин и ссылаться на комментарии «зевак». Агентство "Друга смуга" отобразило такую картину произошедшего: Audi 80, Renault 19 и маршрутка двигались по ул. Урицкого в направлении Соломенской площади. В этот момент на перекресток с ул. Стадионной выехал Toyota Land Cruiser, в который врезался автомобиль Audi. От удара легковушку и внедорожник начало бросать по дороге, и число поврежденных авто увеличилось до четырех. По словам очевидцев, вращающаяся вокруг своей оси Toyota, еще сбила женщину, стоявшую на тротуаре.

Число пострадавших в аварии не могут назвать даже сотрудники бригады скорой помощи. По предварительным данным медиков, «все люди будут жить», но без многочисленных травм, конечно, не обошлось.

Все автомобили изувечены до неузнаваемости.

В результате аварии, которая блокировала практически всю проезжую часть, образовалась тянучка.

Фото "Другої смуги"