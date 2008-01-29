Известная модель погибла, спасая свой «Порше» от угонщика (фото)

Известная российская модель Анна Логинова стала жертвой московских угонщиков.

По словам свидетеля, в воскресный вечер на перекрестке стоял серебристый «Порше Кайен». Напротив него неожиданно притормозила «десятка» (тоже цвета серебра). Из нее вышел молодой темноволосый мужчина и почти бегом кинулся к иномарке. Рванув дверцу, парень вытянул на улицу женщину-водителя, швырнул ее на асфальт и вскочил за руль «Порше». Однако дама оказалась не робкого десятка, поднялась и вцепилась в дверь своего авто. Рук не разжала, даже когда машина сорвалась с места.

Угонщик протащил бедняжку несколько метров, пока она не выпустила дверцу. Падая, женщина сильно ударилась головой об асфальт.

Спустя некоторое время серебристый «Порше» нашли. Угонщик бросил его на одной из улиц. Вскоре милиционеры установили и личность погибшей.

Ею оказалась 29-летняя модель (а по совместительству глава одного из частных охранных предприятий города Владимира) Анна Логинова. Она снималась для рекламы BMW, Chanel и других крупных брэндов. В тот вечер Анна приезжала на Новомарьинскую покупать котенка по объявлению.

Угонщика и его сообщников на «десятке» сейчас ищут.

Комсомольская правда