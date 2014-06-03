4 июня (среда) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. НОВАЯ ЭРА»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Какие отношения с Россией нужны Украине? Чего добивается Россия?

Станет ли избрание нового Президента Украины предпосылкой к нормализации отношений с Россией?

Каким образом Украина должна строить экономические отношения с Россией в новых условиях?

Газовый контракт как политический и военный фактор: возможно ли отделение энергетического сотрудничества от политики?

Участники круглого стола:

ВАЛЕРИЙ ГЕЕЦ, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, член совета НБУ;

ОЛЕГ РЫБАЧУК, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции в 2005 г.

Леонид козаченко, глава совета предпринимателей при Кабмине Украины

Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий

ВИКТОР НЕБОЖЕНКО, политолог, директор социологической службы "Украинский барометр".

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)