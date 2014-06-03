Круглый стол «Украинско-российские отношения. Новая эра»
4 июня (среда) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. НОВАЯ ЭРА»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Какие отношения с Россией нужны Украине? Чего добивается Россия?
Станет ли избрание нового Президента Украины предпосылкой к нормализации отношений с Россией?
Каким образом Украина должна строить экономические отношения с Россией в новых условиях?
Газовый контракт как политический и военный фактор: возможно ли отделение энергетического сотрудничества от политики?
Участники круглого стола:
ВАЛЕРИЙ ГЕЕЦ, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, член совета НБУ;
ОЛЕГ РЫБАЧУК, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции в 2005 г.
Леонид козаченко, глава совета предпринимателей при Кабмине Украины
Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий
ВИКТОР НЕБОЖЕНКО, политолог, директор социологической службы "Украинский барометр".
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)