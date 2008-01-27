Поезд «Киев - Ивано-Франковск» сбил шестерых человек

Сегодня в 0.56 в Здолбуновском районе Ривненской области на 213-ом км. перегона “Здолбунов – Ивачкове” вблизи железнодорожной платформы "Семилитка" во время прохождения пассажирского поезда "Киев - Ивано-Франковск" были смертельно травмированы шестеро человек в возрасте 17-20 лет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, эти лица по железнодорожному полотну возвращались из клуба в с.Ивачкове домой в с.Здовбица.

По факту события правоохранительными органами ведется следствие.