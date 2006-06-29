Янукович заложил “бютовцев” и вел себя так, будто коалиции не существует

Увидела Януковича на Первом телеканале, и опять повеяло выборами 2004 года.

Держался он напряженно, отвечал на вопросы невпопад, при этом фальшиво улыбался. Хотя определенные позитивные изменения в нем таки произошли. Чувствовалось, что нынешняя полуоппозиционность сделала его более компромиссным и даже толерантным в высказываниях, а еще – он хорошо говорил на украинском языке (в отличие от русского, который у него вовсе не русский, а донецкий).

Видно было, что лидер бело-голубых тщательным образом готовился, так как использовал штампы и заготовки, которые, однако, лишь мешали ему быть искренним, отдаляли его от рядового зрителя. Видимо, потому, что были слишком абстрактны и, как мне показалось, не очень ему подходили.

Во-первых, Янукович пытался преподнести себя в качестве миротворца, благодетеля, который вот придет к власти, и все заживут в мире и согласии.

Во-вторых, он всячески намекал, что не верит ни в какие коалиции (хотя прямо об этом не говорил), вел себя так, будто и не существует никакого большинства, и процесс переговоров продолжается. По словам Януковича, переговоры с “Нашей Украиной” ведутся круглосуточно и не прекращались после подписания коалиционного соглашения. Еще лидер оппозиции “засветил” группу товарищей из БЮТ, которые также ведут переговоры с “Регионами”, но фамилий не назвал - мол, переговоры конфиденциальны.

В-третьих, Янукович апеллировал к народу, к “почти половине избирателей” (“интересы моих избирателей не защищены” – что-то в этом роде). При этом хвалил Ахметова – какой он талантливый и мудрый и как он много делает для работников своих предприятий. Правда, делал это как-то некстати, так, что даже ведущий почувствовал себя неловко, пытаясь остановить гостя студии. Вопрос о подготовке “Регионов” к массовым акциям протеста в Киеве (по данным “Поры”, в Мариинском парке будут разбиты 60 палаток; тоже мне – протесты) остался, как, собственно, и остальные, без ответа. Янукович сказал, что “регионалы” все будут делать в пределах закона, но протесты своих избирателей они поддержат.

В целом не могу сказать, что Янукович произвел на меня негативное впечатление. Но ему очень недоставало яркости, метких формулировок и по большому счету – мысли.

Оксана Охримчук, г. Киев