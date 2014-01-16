Платини, Рибери и «Золотой мяч»

В понедельник состоялась очередная церемония вручения "Золотого мяча" лучшему игроку года по самой что ни на есть официальной версии – Международной федерации футбольных ассоциаций. Все бы ничего, но понедельник, 13-е, оказался тяжелым днем и для ФИФА. Столько скандалов, сколько возникло после вручения награды в нынешнем году – португальцу Роналду – вокруг этой премии не возникало уже давно.

Уже через несколько часов после голосования с громким заявлением выступил наставник сборной Катара Фахад Абдулла Аль-Зарраа. Он прямо заявил, дескать, президент местной федерации футбола ему приказал голосовать за Роналду. «Я получил от президента федерации футбола распоряжение проголосовать за Криштиану Роналду, чтобы очистить имидж Йозефа Блаттера. Это было сделано в знак благодарности за то, что нам дали право на проведение чемпионата мира», - заявил Аль-Зарраа. Кто знает, может, президент федерации футбола Катара и вправду считает Роналду лучшим в мире. Но, вполне вероятно, что наставник местной сборной не стал бы говорить, за кого бы проголосовал, если б, волею Аллаха, сам смог выбрать лучшего. Примечательно другое. Два других представителя этой страны, наделенные правом голоса, – капитан национальной сборной и футбольный журналист – также отдали свои голоса Роналду. И предпочли помалкивать о сторонней роли в этом нелегком выборе.

Куда более анекдотичная история произошла с тренером сборной Украины Михаилом Фоменко. Михал Иваныч бодро отрапортовал что проголосовал за Франка Рибери, но, когда сайт ФИФА опубликовал результаты голосования, оказалось, что и Фоменко... за Роналду. Нашим коллегам Фоменко подчеркнул: «Мы, когда шло голосование, как раз готовились к противостоянию с французами, и много игр с участием Рибери просмотрели, воочию наблюдали за его игрой. Да и «Баварию» к победам во всех клубных турнирах привел. Второе место я бы отдал Роналду, третье – Месси».

На всякий случай напомню – «Бавария» в минувшем году выиграла и чемпионат Бундеслиги, и Кубок Германии, и, наконец, Лигу чемпионов. Позже, когда голосование уже закончилось, Рибери с «Баварией» выиграли еще и титул клубного чемпиона мира ФИФА в придачу. Что же произошло с голосом Фоменко – недоразумение, связанное с техническим сбоем, или фальсификация, так и осталось загадкой.

Впрочем, перещеголял всех мсье Платини. Его голос никто не воровал. Его лично никто ни к чему не принуждал. Он вообще не имеет права участвовать в этом голосовании. Он просто остался «крайне разочарован» тем, что приз получает не тот, кто выиграет со своей командой больше всего титулов, а лучший футболист года по своим индивидуальным показателям. Президент Европейского союза футбольных ассоциаций высказал недовольство «старшему брату» (из ФИФА). Пожалуйста – демократия. Все бы ничего, вот только щекотливость ситуации в том, что претендент на приз от лучшей команды мира «Баварии» – согражданин Платини, француз Рибери. Выглядит так, что Платини вступился за земляка. Это – уже не демократия.

Было ли все подстроено? Нужно ли Блаттеру «вписываться» за Роналду? Зачем ему все это нужно, если именно он действительно фальсифицировал голоса?

Титул лучшего футболиста мира должен вручаться действительно лучшему игроку, а не тому, кто является лидером выигравшей больше всех титулов команды. И тут мсье Платини абсолютно неправ. Но, вот стал ли лучшим Роналду? Тоже – весьма спорный вопрос. Ведь третьим в этой компании был не менее достойный, чем двое других – Лионель Мессии. Он три года подряд получал звание лучшего игрока мира и три года никто этим фактом не возмущался. Лучший – на то и лучший. А если три года подряд, то тогда, наверное, и вовсе – гений.

Вот только в ФИФА – свои понятия гениальности. Вернее, принципы политкорректности. Так сказать, нельзя постоянно присваивать титул лучшего одному и тому же человеку. Даже если он все равно – лучший. Потому, что массам быстро приедается. Они хотят кого-то новенького, свеженького. Их, массы, постоянно нужно держать на крючке, в напряжении. Казалось бы, что стоило Блаттеру просто и честно подсчитать голоса, не давая повода для скандалов, слухов и спекуляций?..

Но, нет. Все идет по задуманному свыше сценарию. ФИФА не ищет легких путей.

Футбол – не политика?

Кирилл Стадниченко