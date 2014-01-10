Рейтинг для Блохина

Популярный сайт coachworldranking.com в первый понедельник Нового года представил обновленную версию собственного еженедельного рейтинга лучших футбольных тренеров мира. В списке, в который входят практически все специалисты, и действующие, и уже отошедшие от дел, лучшим среди украинских наставников оказался… Олег Блохин.

Рейтинг Football Coach World Ranking регулярно отличается своей, мягко говоря, оригинальностью. Его критерии довольно размыты, а принцип начисления баллов с трудом поддается логическому объяснению. Например, лучшим тренером мира на данный момент является Жозе Моуриньо. Который в 2013-м году он не выиграл ни одного трофея! Да и сейчас его лондонский «Челси» не занимает места вверху турнирной таблицы той же английской Премьер-лиги. При том, что команда априори считается амбициозной, а ее владелец никогда не скупился на траты на новоприобретенных игроков. И материала для работы у Моуриньо предостаточно. А, к примеру, наставник лидирующего в Англии лондонского «Арсенала» идет четвертым. При том, что трансферная политика этого клуба куда скромнее. Высоко у составителей рейтинга ценится испанский чемпионат, чьи тренеры команд-лидеров – мадридского «Атлетико» (Диего Симеоне) и «Барселоны» (Херардо Мартино) идут на втором и третьем месте. А вот выигравший в 2013-м году Лигу чемпионов, а в придачу чемпионат и Кубок Германии экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес занимает… 11-е место.

Что касается Украины, то Олег Блохин стал лучшим, исходя сугубо из статистических показателей турнирной таблицы чемпионата страны. Выше его, как и в текущей таблице Премьер-лиги, только румын Мирча Луческу, находящийся на 31-м месте. Блохин, кстати, на 60-й позиции. Видимо, в пользу Луческу сыграло то, что осенью его команда набирала очки для рейтинга тренера в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Ниже – опять же, тренеры команд расположившихся в пятерке лучших в чемпионате – испанец Хуанде Рамос, украинцы Роман Григорчук и Мирон Маркевич.

Впрочем, какой же это тренерский рейтинг, если баллы в нем подсчитываются исключительно исходя из результатов команды?.. Судя по итогам трансферного окна лета-2013, предварявшего сезон-2013/14, команда тренера Блохина, со своим подбором исполнителей, должна была бы быть на пять голов выше команды тренера Григорчука. И приблизительно настолько же выше «Днепра». Да что там, сам «Шахтер» перед началом сезона специалисты списывали со счетов, видя то, как усилилось «Динамо». Киевляне же, по словам их собственного президента клуба, не играли, а мучились. Зачастую их мучения не давали результата, большую часть первой половины сезона команда провела на пятом месте, а на второе вышла уже в декабре. Опять же, во многом, благодаря стечению обстоятельств.

К сожалению, составители рейтинга не обременили себя познаниями о реалиях украинского футбола, сведя подсчет баллов каждого тренера к количеству очков, набранных командами, как на внутренней, так и на международной арене. А вклад каждого тренера в работу своей команды в принципе не был оценен.

А ведь Блохин, по большому счету, и в пятерку-то попадает с большим трудом. Вклад Григорчука и Маркевича в свои команды намного более весом. А Луческу и Рамос просто намного лучше как тренеры. Сказать же такое, про Григорчука и Маркевича не позволяет только то, что с главной командой страны – сборной – Блохин добился действительно весомых успехов. Когда-то.

Такой вот получается рейтинг. Для Блохина.