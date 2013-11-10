Глазьев продает Украине вчерашний снег

8 ноября советник президента России Сергей Глазьев в интервью авторитетном российскому журналу «Эксперт» в присущей ему манере продолжал агитацию за вступление Украины в Таможенный союз.

В этот раз многоуважаемый Сергей Юрьевич решил детально уточнить, что же получит Украина, если откажется от Соглашения с ЕС об ассоциации. Оказывается, нас ждет «расширение кооперации в ракетно-космической сфере, в атомном машиностроении, в авиационной промышленности». Глазьев прямо обещает шикарное будущее «проектам Ан-124, Ан-140, Ан-148».

Все бы хорошо, да господин Глазьев забыл уточнить: большинство этих проектов УЖЕ работают. Так, самолеты Ан-148 уже выпускаются серийно в Воронеже, и сейчас завод-производитель выполняет крупный контракт в интересах Минобороны России. Точно такая же ситуация с проектом Ан-140 - этот лайнер серийно выпускается в Самаре. Самолеты этой модели также изготовляются для российских военных.

Намного сложнее с возобновлением производства самого большого серийного транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Соглашение о создании СП, которое займется его изготовлением, должно было быть подписано еще в прошлом месяце в Калуге, где встречались премьер-министры двух стран. Однако этого не произошло. Еще два года назад, на МАКС-2011, руководство ГП «Антонов» заявляло что российские партнеры тормозят развитие совместных проектов. Это происходило, когда еще и речи не было об ассоциации с ЕС. Напомню, проект Ан-124 не имеет аналогов в мире, и Россия не в состоянии выпускать эти самолеты самостоятельно, без Украины. Тем не менее российское авиастроительное лобби сделало все, чтобы проект «завис». Сейчас на месте сборки этих «воздушных гигантов» в Ульяновске налаживается производство исключительно российских Ил-476. И от того подпишет Украина соглашение с ЕС или нет, вряд ли что-то изменится. Ведь российские лоббисты корпорации Ил во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным и его родственниками из руководства этой компании никуда не денутся. Да и для специалистов давно не секрет, что Россия сворачивает военно-техническое сотрудничество с Украиной в этих проектах не из-за сотрудничества с ЕС, а по причине конкуренции. И отказ Киева подписать соглашение с ЕС не поменяет позиций Кремля в этом вопросе. Это доказывает опыт 2008 г, когда Украина, так и не подписав ПДЧ с НАТО, отнюдь не стала ближе в вопросе военно-технического сотрудничества с Москвою.

Сейчас же Глазьев обещает еще и создание в Украине «производства замкнутого топливного цикла для атомной энергетики» в Кировоградской области. По его словам, Украину ждут многомиллиардные прибыли. Правда, советник Путина снова забыл уточнить, что соглашение о таком заводе УЖЕ подписаны и строительство производства начато.

Увы, цитаты из этого интервью опять широко разошлись по многим информлентам украинских новостных ресурсов. При этом большинство редакторов даже не удосужились проверить, соответствуют ли заявления Глазьева действительности и понять, что, по сути, он «продает вчерашний снег». На этом фоне особо забавно звучат обвинение советника Путина в том, что «в украинских СМИ доминирует русофобия». В то же время российские СМИ явно не пример для подражания. Вот уже два месяца к ряду они то и дело клеймят евроинтеграционные планы Украины, ретранслируя мнение исключительно коммуниста Симоненко и кума Путина Виктора Медведчука, но и конечно же самого Глазьева.

В этой истории ясно одно, что за две недели до Вильнюса окончательного решение по будущему Украины или не принято, или о нем еще никто не знает. Ведь не случайно в атмосфере повышенной секретности Путин и Янукович вели переговоры в Кремле ночью с субботы на воскресенье.

Роман Цимбалюк