Как украинцы относятся к Брежневу, Кучме и другим политикам (опрос)

С 2002 по 2006 год не произошло никаких изменений в оценках гражданами Украины исторических и политических деятелей.

Соответствующие исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН презентовал директор Института политики, народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО.

Так, по его словам, 70% респондентов положительно оценивают деятельность Богдана Хмельницкого и 60% - Петра I. Самым популярным деятелем советского периода истории Украины остается Леонид Брежнев - положительно оценивают 52% опрошенных (53% в 2002 году). В то же время, Михаила ГОРБАЧЕВА положительно оценивают только 29% респондентов.

Как сообщил Н.ТОМЕНКО, почти половина опрошенных положительно относится к Михаилу Грушевскому (49%) и Вячеславу Чорновилу (47%). В то же время, каждый четвертый украинец не знает Павла Скоропадского, каждый седьмой – Михаила Грушевского и каждый десятый – Семена Петлюру.

Также преимущественно негативный образ у украинцев сложился относительно двух президентов независимой Украины: у Леонида КРАВЧУКА 57% негативных оценок, у Леонида КУЧМЫ - 71%.

В исследовании отмечается, что отношение молодежи к историческим и политическим деятелям незначительно отличается от отношения граждан старшего возраста. Так, Б.Хмельницкий и Петр I и в возрастной категории 18-29 лет являются лидерами позитивного оценивания: 71% и 58%, соответственно. Однако молодежь положительнее оценивает М.Грушевского (55%), И.Мазепу (41%) и С.Петлюру (25%), а более негативно - Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Никиту Хрущева. Как и в среднем по выборке, каждый четвертый сознался, что не знает П.Скоропадского.

В то же время, региональная дифференциация в отношении к политикам осталась неизменной: деятели советского периода выше оцениваются на востоке Украины (за исключением М.ГОРБАЧЕВА), а представители национально-освободительного движения – на западе. В Донецкой и Луганской областях позитивное отношение к Степану Бандере продемонстрировали 6% опрошенных, М.Грушевскому 30%, И.Мазепе 17% (на западе 62%), П.Скоропадскому 16%, В.Чорновилу 39% (в 2002 году здесь его положительно оценивали 18% респондентов). В 5 западных областях Л.Брежнева положительно характеризуют 24%, Ленина 12% (на востоке 51%), Н.Хрущева 28% (на востоке 38%).

Н.ТОМЕНКО считает, что похожие оценки гражданами противоположных исторических фигур свидетельствуют о том, что школа, медиа и политики не смогли показать обществу “своих героев”, несмотря на их ошибки и достижения.

Опрос проводился по заказу Института политики «Украинским демократическим кругом» совместно с компанией «Ukraine sociology service» с 12 по 22 декабря 2006 года. Опрошено 4 тыс. 998 респондентов (погрешность выборки не превышает 2%).

В ходе опроса выяснялось отношение граждан к историческим событиям, политическим деятелям и перспективам развития страны. Часть вопросов анкеты воспроизводили опрос «Украинского демократического круга» в декабре 2002 года, что позволяет сравнивать данные и прослеживать динамику настроений и установок населения Украины.