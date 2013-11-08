Новые дела против Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко и вопрос евроинтеграции

Топовой темой прошедшей недели, кроме евроинтеграции, стало инициирование британскими юристами фирмы «Laurence Graham» исков в суды Швейцарии и США от имени Министерства доходов и сборов Украины по поводу предполагаемых денег Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко не счетах, находящихся под юрисдикцией этих стран.

В 2004 году прокуратура США считала, что финансовая связь между этими людьми, несомненна. В обвинении против Павла Лазаренко, подготовленным прокурором Мартой Берш, как и в ее выступлении в суде перед присяжными, 15 марта 2004 года сказано: «на счета Лазаренко средства начали поступать от ЕЭСУ и «Somolli Enterprises».

Свои позиции американские правоохранители подтверждали многократно. И письменно, и публичными заявлениями. 19 ноября 2011 года Берш в эфире телеканала "Интер" заявила: "имя госпожи Тимошенко… впервые всплыло во время нашего расследования, когда мы получили от швейцарских властей информацию по запросу на экстрадицию Павла Лазаренко в Швейцарию".

Вероятно, правы те, кто полагает, что судебные процессы по искам «Laurence Graham» займут много времени. Обычное для западного правосудия дело. А могло ли быть иначе? Да, если бы ими занялись раньше. Но Тимошенко, будучи премьером, не инициировала иск по поводу возврата в Украину денег, арестованных на счетах Павла Лазаренко, что само собой приводит к довольно очевидным выводам.

Но значит ли длительность судебных процессов то, что ними вообще не надо заниматься?

Значит ли это, что соображения политической целесообразности – в данном случае, подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – в очередной раз в новейшей истории нашей страны, должны перевесить интересы права? Безусловно, нет. Печальные примеры того, как политическая целесообразность не просто убивала законность, но и унижала нашу страну, вероятно, помню не только я один. Это и дело о несправедливых обвинениях Украины по продаже Саддаму Хусейну РЛС «Кольчуга», и разгон парламента весной 2007 года.

Повлияет ли будущий судебный процесс на нынешний этап евроинтеграции Украины? Да, конечно. Если американским и швейцарским судом будет принято решение о совершении Тимошенко преступления, которое называется «отмывание денег», и, тем более, возврате средств в Украину, это невозможно будет назвать «избирательным правосудием».

По сообщениям СМИ, иск «Laurence Graham» в суд Женевы будет касаться предполагаемого перевода Тимошенко в 2008-2010 годах в один из банков этой страны 44 и 14 миллионов долларов, из которых ныне на счету остались 25-ть.

Это дело представляет особый интерес, но пока слишком немногое доступно, что утверждать что-либо определенное.

Правы ли те, кто полагает, что нанятые Украиной юристы из «Laurence Graham», возможно, вышли на след денег Тимошенко по наводке Василия Данылива, которому приписывают роль посредника в организации покушения на экс-вице-президента банка «Родовид» Сергея Дядечко? Имеет иск в Женеве отношение к деньгам, выделенным государством в период последнего премьерства Тимошенко, для рефинансирования банков? Ведь их руководителей, в том числе и «Родовида», назначал ее Кабмин?

Напомню, о каких суммах идет речь. 11 октября 2013 года появилось сообщение, что «управление по делам иммиграции и гражданства Венгрии отклонило ходатайство экс-депутата Александра Шепелева и его жены о предоставлении им статуса беженца». Там было сказано, что «СБУ подозревает депутата в причастности к хищению средств "Родовид Банка " на сумму более 220 миллионов гривен, а также в участии в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 миллионов гривен в марте-мае 2009 года».

Это серьезное дело, которое должно быть расследовано и следственным, и оперативным путем. Нахождение Тимошенко в «местах, не столь отдаленных» способствует его успеху больше, чем ее пребывание на свободе, ибо вероятность неявки Тимошенко в суд, в таком случае, более, чем высока. Тимошенко может дать показания американским и швейцарским юристам в режиме видеоконференции. А оскорблять этих людей, как судью Родиона Киреева, выражениями – «вы хуже, чем фашисты», она поостережется.

Конечно, она может отказаться свидетельствовать против себя. 2 июля 2003 года Тимошенко отказалась давать показания американским юристам как свидетель по делу Лазаренко, подав представителям Департамента юстиции США заявление, в котором сослалась на статью 63 Конституции Украины, которой предусмотрен отказ давать показания или пояснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Но и такие ее действия кое-что скажут общественному мнению. Вряд ли после этого у Тимошенко останутся защитников на Западе. И разве тогда нынешний поток западных политиков в Харьков с миссией «спасти Юлю» не превратится в паломничество борцов с коррупцией посмотреть на Тимошенко - как «самого большого коррупционера современности»?