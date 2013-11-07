Сколько решений у вопроса Тимошенко?

Отпускать Тимошенко на волю не хочет никто: ни власть, ни оппозиция. Другого объяснения действиям первых и вторых в ходе прошедшей недели — нет.

Все четыре законопроекта, которые, так или иначе, позволяли закрыть тему узницы №1 до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе, появились не сегодня. И у парламентариев, на которых принятие решения взвалил президент, для изучения, рассмотрения, поисков компромисса и голосования за один из документов времени было предостаточно. Особенно, учитывая, что сама Тимошенко уже готова, в общем-то, на все.

В пользу этого утверждения свидетельствует хотя бы то, что, если изначально Юлия Владимировна настаивала на своей полной правовой и политической реабилитации, то немного позже уже соглашалась на частичное помилование. Сегодня Тимошенко и вовсе не перечит никаким предложениям европарламентариев (вплоть до возвращения в колонию после лечения), как бы тяжелы они не были лично для нее.

Тем не менее, в ожидании прибытия очередной миссии Кокса-Квасневского, кто-то из отечественных народных избранников сетовал на отсутствие кворума во время заседания профильного комитета Верховной Рады, кто-то врал, что не знал о заседании вовсе. Чуть позже выяснилось, что оппозицию не устраивали формулировки законопроекта Сергея Мищенко, большинство — несовершенство законопроекта Анжелики Лабунской...

В результате, в Партии регионов предложили создать рабочую группу для наработки из существующих законопроектов одного, но такого, который устраивал бы всех. Но, на самом деле, создали группу, которая, вот-вот приступит к доработке всех четырех существующих документов. К слову, по мнению самих парламентариев, чтобы «свести в кучу» четыре законопроекта в один, необходимо не более четырех часов. Если, конечно же, все члены группы будут готовы результативно потрудиться.

В то же время, в оппозиции начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады в непленарную неделю. И даже «наскребли» 151 подпись для проведения оного во вторник, 12 ноября. Хотя, как показывает практика работы украинского парламента, собрать депутатов (а не подписи) для такого заседания, отнюдь не проще, чем договориться о голосовании в нормальном режиме работы Рады.

Двадцать пять визитов миссии Кокса-Квасневского, сотни часов переговоров в поисках компромисса, десятки обещаний, что вот-вот ситуация разрешится – ни к чему не привели. Именно поэтому надеяться, что у депутатов Верховной Рады в последний пленарный день вдруг взыграет чувство ответственности перед народом, который, как бы там ни было, хочет в Европу, - глупо.

Апофеозом «переговоров» можно назвать заявление лидера «Свободы» Олега Тягныбока, который пообещал, что в ночь с четверга на пятницу (7-8 ноября) оппозиция подготовит еще один (уже пятый) законопроект, позволяющий Тимошенко лечиться за границей. Мол, этот документ будет предусматривать право каждого заключенного на лечение за границей в случае вынесения судом соответствующего решения.

Впрочем, в Партии регионов тут же развеяли надежды оппозиционеров на возможность «протянуть» этот (и какой-либо другой) законопроект в пятницу. В общении с журналистами в кулуарах Верховной Рады регионалы не скрывали: последний пленарный день они намерены работать по повестке дня, не более того. К тому же, судя по настроениям, далеко не все провластные парламентарии вообще явятся на работу...

Тем временем, 14 ноября миссия Кокса-Квасневского должна представить Европарламенту отчет о своей работе, после чего документ будет передан на рассмотрение заседания Совета ЕС (18 ноября). И не стоит питать иллюзий, что, без решения вопроса Тимошенко, Совет примет положительную резолюцию по Украине.

Поэтому - «Отпустить нельзя помиловать». Чтобы поставить здесь знак препинания, нужен всего один день. Но, если этот день наступит после саммита в Вильнюсе, почти для всех, кроме самой Тимошенко и ее семьи, уже будет неважно, где именно стоит запятая.