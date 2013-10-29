Encore, Глазьев, encore!

Сегодняшний бенефис советника Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева в информационном пространстве – лучший ответ на вопрос: смогли ли по-хорошему договориться об украинской евроинтеграции Путин и Янукович на встрече в Сочи. Очевидно, что не смогли.

Иначе не рвало б на части кремлевского глашатая в эфире телеканала «Россия 24»:

- «украинское руководство нарушает базовый Договор о дружбе с Россией, на котором строится весь фундамент наших двухсторонних отношений»;

- «это геополитика, центр всего этого давления находится за океаном. Главным штабом всей этой евроинтеграции (Украины) является американское посольство в Киеве»;

- «мы должны понимать, что Украина готова подписать не только соглашение с ЕС, но и готова начать движение по этой дороге, которая уводит Украину от нас», etc.

Мотивы таких заявлений отчасти тоже проговорены.

Так, по словам кремлевского советника, в Америке, «где политики руководствуются русофобскими тезисами Бзежинского, который еще много лет назад заявил, что главная задача американской геополитики, – это оторвать Украину от России, поскольку в этом случае Россия никогда не станет великой державой», - бродят идеи холодной войны, «и они продолжают бродить в головах американских, польских, литовских и брюссельских политиков».

И вообще, Глазьев считает, что вся идеология «Восточного партнерства» выстроена на остатках холодной войны и направлена против России – чтобы оторвать от нее «братские народы».

Понятное дело, что не обошлось и без пассажа о НАТО, в котором советник подчеркнул: обязательства Украины следовать европейской внешней и оборонной политике, участвовать в региональных конфликтах под эгидой Европы – это путь в НАТО. (И в свете этого вдруг вспомнился недавний, быстро «замятый» скандал в СМИ о том, что Россия перевооружает свой Черноморский флот в обход соглашений с Украиной…)

«Соглашение не может быть подписано, потому что оно противоречит всему – экономическим интересам Украины, противоречит нашей духовно-исторической традиции, не выгодно Европе, не выгодно нам, Беларуси и Казахстану, никому – кроме сумасбродных политиков, которые навязывают эту линию», - немного истерично объясняет выгоды Глазьев.

При этом, как он рассказал, «сумасбродство» - не единственное, что движет евроинтеграторами. Советник поделился и такими сокровенными знаниями: «Мы знаем, что многие украинские политики, олигархи мечтают легализовать свои деньги в ЕС, у них там собственности, недвижимость, и их европейские партнеры шепчут им на ушко, мол, вы делайте, как мы скажем, и все будет у вас хорошо».

А наши-то олигархи ушки-то и развесили!

Но бдительный Глазьев тут же их, непутевых, предостерег: «Это большущая иллюзия, потому что в ЕС действуют правовые правила, в том числе по «отмыванию» незаконно полученных доходов, поэтому ассоциация с ЕС обернется для украинской политической системы подчинением европейской юрисдикции».

И для широких народных масс у Глазьева нашлась подходящая страшилка. Например: «Сейчас у нас безвизовый режим… Но поскольку украинское руководство все время обещает, что путь в ЕС даст возможность безвизового режима с ЕС, то, логично предположить, что следующим шагом будет стремление Украины попасть Шенгенскую зону с отменой паспортного контроля. Это будет означать, что Украину заставят ввести визы на границе с Россией».

Ну, и, наконец, кто другой, как не советник Путина, поратует за нашу украинскую Конституцию? Ведь, оказывается, Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом противоречит Конституции Украины, так как Основным Законом не предусмотрено вступление Украины в наднациональные органы, - трактует Глазьев. То есть, Европа заставляет руководство Украины нарушать собственную Конституцию!

Цивилизационный же выбор Украины и России, по мнению эксперта в борьбе с европейским отмыванием денег и украинском конституционном праве, должен быть общим, потому что «Украина может считать себя Россией больше, чем мы. Там был создан русский язык, там лежат мощи более тысячи наших святых, это наша общая культура и история».

…А чтобы «братские» аргументы были доходчивей, не заставил себя ждать и «Газпром», сегодня же заявивший о возможности перевести Украину на стопроцентную предоплату за газ, что предусмотрено действующим контрактом.

То есть, соседи вновь встали на уже традиционный путем принуждения к братской любви – угрожая перекрыть кислород. Кто бы удивился? Эх, придумали б чего нового. Тем более, что Украина и так уже начала покупать газ в ЕС, потому что там – дешевле, чем у братьев-то.

И это хороший, кстати, ответ – на вопрос, что лучше – ЕС или ТС.

Елена Милосердова