В фильме по книге Александра Турчинова заняты прекрасные актёры (фото)

В Киеве на киностудии им. Довженко прошла презентация кинофильма "Иллюзия страха" по книге Александра Турчинова. В книге изложена история бизнесмена, который должен защищать свой бизнес в сложных условиях 1980-90-х годов. Сюжет книги, а отсюда и фильма, полон фантасмагорических элементов и перекликается с библейскими мотивами.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СЪЕМКА

Фото Александра Синицы (презентация) и Олега Гордиенко (съемочная площадка) / УНИАН