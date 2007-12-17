В фильме по книге Александра Турчинова заняты прекрасные актёры (фото)
06:44, 17 декабря 2007
Разное
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На студии им.Довженко прошла презентация
В Киеве на киностудии им. Довженко прошла презентация кинофильма "Иллюзия страха" по книге Александра Турчинова. В книге изложена история бизнесмена, который должен защищать свой бизнес в сложных условиях 1980-90-х годов. Сюжет книги, а отсюда и фильма, полон фантасмагорических элементов и перекликается с библейскими мотивами.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
|Алексей Петренко
|Александр Турчинов и креативный продюсер Юрий Бутусов
|Режисер-постановщик Александр Кириенко
|Оператор-постановщик Сергей Михальчук
|Алёна Бабенко
|Андрей Панин
|Актёры Виктор Сарайкин, Давид Бабаев, Андрей Панин
СЪЕМКА
|Александр Семчев и Давид Бабаев
|Виктор Сарайкин
|Алёна Бабенко
|Виктор Сарайкин
|Александр Семчев с режиссером
|Алёна Бабенко и Андрей Панин
|Режиссер Александр Кириенко и оператор-постановщик Сергей Михальчук
|Алексей Петренко
|Режиссер Александр Кириенко и оператор Сергей Михальчук
|Алексей Петренко
|Андрей Панин
Фото Александра Синицы (презентация) и Олега Гордиенко (съемочная площадка) / УНИАН
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