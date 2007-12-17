В фильме по книге Александра Турчинова заняты прекрасные актёры (фото)

06:44, 17 декабря 2007
Разное
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На студии им.Довженко прошла презентация

В Киеве на киностудии им. Довженко прошла презентация кинофильма "Иллюзия страха" по книге Александра Турчинова. В книге изложена история бизнесмена, который должен защищать свой бизнес в сложных условиях 1980-90-х годов. Сюжет книги, а отсюда и фильма, полон фантасмагорических элементов и перекликается с библейскими мотивами.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Алексей Петренко

Александр Турчинов и креативный продюсер Юрий Бутусов

Режисер-постановщик Александр Кириенко

Оператор-постановщик Сергей Михальчук

Алёна Бабенко

Андрей Панин

Актёры Виктор Сарайкин, Давид Бабаев, Андрей Панин

СЪЕМКА

Александр Семчев и Давид Бабаев

Виктор Сарайкин

Алёна Бабенко

Виктор Сарайкин

Александр Семчев с режиссером

Алёна Бабенко и Андрей Панин

Режиссер Александр Кириенко и оператор-постановщик Сергей Михальчук

Алексей Петренко

Режиссер Александр Кириенко и оператор Сергей Михальчук

Алексей Петренко

Андрей Панин

Фото Александра Синицы (презентация) и Олега Гордиенко (съемочная площадка) / УНИАН

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