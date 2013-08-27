Спасибо России

Украинцы должны России – не русским, а России, Российской империи (потому, что этой империи частенько доводилось служить трансконтинентальным продолжением маниакально-депрессивных личностей всяких нерусских людей вроде Екатерины Второй, Ульянова-Ленина и Сталина) – безмерно, много, очень много. В сущности, должны за все хорошее и за все плохое в своей истории, в сухом остатке – должны за себя, как за нацию.

Не будь той самой Переяславской рады – как знать, может, у нас тут уже давно правоверные украинки носили бы хиджаб вместо мини-юбок и вышиванок, не будь последствий той самой рады – наши предки бы так и не поняли, как это убого, опасно и недальновидно стремиться быть частью какой-нибудь империи, провинцией, прозябающей на задворках истории под защитой старшего брата-социопата.

Не будь решительного подавления Россией восстания Мазепы – украинцы по-прежнему бы питали малодушные иллюзии о том, что решить их проблемы может кто-то, кроме них самих. Впрочем, этот урок впоследствии пришлось закреплять еще несколько раз – тяжесть исторического обучения болезненному осознанию того обстоятельства, что в мировой геополитике всегда и во всем можно рассчитывать лишь на себя – в разное время на себя взваливали Скоропадский, Петлюра, Мельник и Бандера.

Не будь реинкарнации Российского имперского государства в уродливом монстре СССР – не получили бы украинцы прививки в виде голодоморов и репрессий от попыток строительства коммунизма/национал-социализма/развитого социализма, на что по сей день тратят миллионы жизней своих сограждан мракобесовствующие нации в разных уголках планеты.

Не будь Российской империи-СССР, Украина бы не стала соучредителем ООН; не будь у деятелей той, Советской империи, больше фантазии – на что потратить нефтедоллары – так не было бы и миллионов книг, сотен фильмов, десятков газет и трех телеканалов на украинском языке в тот период, когда добрая половина населения украинской территории предпочла бы его, этот язык, забыть.

Не будь России, которая решила стать Россией под чутким руководством российского патриота Бориса Николаевича Ельцина, украинцы остались бы населением окраинных губерний большой страны с размытым понятием «национальность» и дальнейшим размыванием своей национальности.

Не будь у Российской империи-федерации намерения поиграть мускулами, закручивая газовый вентиль и взвинчивая газовые цены, украинцы бы никогда не узнали о сланцевом газе и о том, что те, кто называют себя украинскими националистами, последовательно выступают против независимости – в частности, энергетической – украинцев.

Не будь у Империи-федерации железобетонного лозунга – на случай любых кризисов – «Россия – для русских», сотни тысяч украинцев, наивно полагающих, что их таланты незаменимо востребованы в метрополии, никогда бы не столкнулись с неожиданной необходимостью срочно вернуться домой и хоть как-то пытаться налаживать в своей стране свой скромный быт, созидая, таким образом, хлипкую (пока еще) конструкцию национальной экономики.

Не будь России сейчас, украинцы вряд ли смогли бы подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Янукович и его команда не сумели бы, без всеобъемлющей поддержки Империи в виде торгово-таможенных войн, формировать для Запада свой имидж бескомпромиссных национально-центричных евроинтеграторов, которые, стиснув зубы и содрогаясь под ударами миллиардных убытков, наносимых злобной альтернативой Европы, ведут украинский народ любой ценой осуществлять его извечную мечту о жизни в дружной семье Старого Света.

Не будь этих многочисленных препятствий по дороге на Запад, которые, ностальгируя по Переяславской раде, учинила Украине Россия, европейцам уместно было бы вспоминать о некой Тимошенко, чье имя теперь, глядя на непрекращающиеся страдания и издержки украинцев во имя Ассоциации, в Вильнюсе произносить вслух будет уже просто не комильфо.

Безусловно, с точки зрения мазохизма, куда приятней испытывать фантомные боли, рассуждая о том, чем могла бы быть Украина без России как таковой, и предаваться несбыточным мечтам в сослагательном склонении о том, как могло бы быть лучше, - но, оставим сейчас эти нелепые сублимации, еще раз переосмыслив и переоценив все то, что в скупой реальности было сделано Россией для нас, а нами – благодаря Ей.

Сейчас приходит время, когда нам стоит сказать спасибо. Ибо, вполне возможно, вскоре это спасибо – ради достижения кармической справедливости – придется кричать сквозь бетон и колючую проволоку пограничных заборов. Ведь, не будь России, украинцам крайне сложно будет присоединится к ЕС – на фоне Империи мы кажемся лучше, чем есть, и более подготовленными для того, чтоб Европа заканчивалась на нашем Востоке, а не Западе.

Ну, и, не будь России, скорее всего, мы никогда бы не завершили процесс интеграции в мир Западной цивилизации, став участником НАТО, неизбежная необходимость чего, благодаря последовательной политике императора Путина, становится все более очевидной даже для самых русскоговорящих вождей Украины.

Не будь России, которая делает это будущее – с заборами и колючей проволокой – реальным – я бы так не спешил. Но Россия – есть, и, поэтому, Ей – спасибо.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН