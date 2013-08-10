В Киевском зоопарке ветеринары покажут, как стрелять из трубки
06:39, 10 августа 2013Разное
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В Киевском зоопарке 10 августа состоится День ветеринара.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, мероприятие начнется в 11.00.
Посетители смогут проконсультироваться у ветеринарных врачей зоопарка по поводу здоровья домашних животных, а на условных пациентах (игрушках) врачи продемонстрируют, как нужно оказывать первую ветпомощь.
Кроме того, под руководством и с помощью ветеринарного врача гостьи зоопарка собственноручно попробуют выстрелить из трубки для дистанционных инъекций, что применяется в ветеринарной практике для проведения профилактических и лечебных мероприятий.
Также посетителей зоопарка будут ожидать конкурсы и викторины, а победителей – подарки.
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