В Киевском зоопарке ветеринары покажут, как стрелять из трубки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, мероприятие начнется в 11.00.

Посетители смогут проконсультироваться у ветеринарных врачей зоопарка по поводу здоровья домашних животных, а на условных пациентах (игрушках) врачи продемонстрируют, как нужно оказывать первую ветпомощь.

Кроме того, под руководством и с помощью ветеринарного врача гостьи зоопарка собственноручно попробуют выстрелить из трубки для дистанционных инъекций, что применяется в ветеринарной практике для проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Также посетителей зоопарка будут ожидать конкурсы и викторины, а победителей – подарки.