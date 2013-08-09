Пальмовое масло растеклось по порту Южный

Как сообщили УНИАН в пресс-служба прокуратуры Одесской области, на текущей неделе прокуратура области начала уголовное производство по факту загрязнения акватории Черного моря (ч. 2 ст. 243 УК Украины).

В пресс-службе уточнили, что 30 июля во время проведения разгрузочных работ одного из теплоходов в акватории порта осуществлен сброс 11,9 кубометров пальмового масла во внутренние морские воды Украины.

«Вследствие этого окружающей среде нанесен ущерб на общую сумму более 3 млн долларов США», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, Одесской межрайонной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере в Хозяйственный суд Одесской области поданы иски с требованиями наложить арест на судно и взыскать с судовладельческой компании нанесенный государству ущерб.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Одесской области в порту Южный, на территории четвертого причала, при разгрузке судна в Черное море вылилось 300 литров пальмового масла.

Как сообщали в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, угрозы окружающей среде нет. Судно ограждено бонами; службами порта проводятся работы по удалению пятна с поверхности воды.