У фуры с древесиной на трассе загорелись колеса
01:52, 02 августа 2013Разное
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В ночь на четверг спасателям Малинского района Житомирской области поступило сообщение, что на 124-м километре трассы Киев-Ковель во время движения загорелся грузовой автомобиль с 23 тоннами ДВП.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, когда прибыли спасатели, больше половины груза – 12 тонн – уже сгорело. Еще 11 тонн груза силами двух отделений спасателей удалось спасти от уничтожения.
Сам автомобиль не пострадал – до прибытия бойцов ГСЧС водитель отцепил прицеп с грузом от фуры, чем спас автомобиль.
Сумму ущерба и причину пожара устанавливают специалисты. По предварительной версии, в фуре во время движения загорелись колеса. Затем огонь перекинулся на прицеп. По этому факту проводится проверка.
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