У фуры с древесиной на трассе загорелись колеса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, когда прибыли спасатели, больше половины груза – 12 тонн – уже сгорело. Еще 11 тонн груза силами двух отделений спасателей удалось спасти от уничтожения.

Сам автомобиль не пострадал – до прибытия бойцов ГСЧС водитель отцепил прицеп с грузом от фуры, чем спас автомобиль.

Сумму ущерба и причину пожара устанавливают специалисты. По предварительной версии, в фуре во время движения загорелись колеса. Затем огонь перекинулся на прицеп. По этому факту проводится проверка.