Чилийский министр пришла на мероприятие в разных туфлях (фото)
10:42, 05 декабря 2007Разное
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Арди выходила из дома очень рано
Министр планирования Чили Кларисса Арди на днях попала в комичную ситуацию: пришла на официальное мероприятие в разных туфлях - зеленой и розовой. Причем первыми это заметили журналисты.
- Хотя я и руковожу министерством планирования, в этот раз произошла незапланированная ситуация, - смущенно пошутила Клариса.
По словам Арди, она выходила из дома так рано, что было еще темно, вот и перепутала обувку.
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