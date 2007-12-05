Чилийский министр пришла на мероприятие в разных туфлях (фото)

Министр планирования Чили Кларисса Арди на днях попала в комичную ситуацию: пришла на официальное мероприятие в разных туфлях - зеленой и розовой. Причем первыми это заметили журналисты.

- Хотя я и руковожу министерством планирования, в этот раз произошла незапланированная ситуация, - смущенно пошутила Клариса.

По словам Арди, она выходила из дома так рано, что было еще темно, вот и перепутала обувку.

Комсомольская правда