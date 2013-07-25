На мотоцикле, угнанном в Италии, совершен прорыв украинской границы

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пограничники Белгород-Днестровского отряда предотвратили незаконное перемещение из Молдовы в Украину спортивного мотоцикла Suzuki.

В частности, нарушителя на мотоцикле правоохранители отдела «Степановка» заметили около 19.00. Неизвестный на большой скорости преодолел инженерные заграждения и направлялся в село Лучинское.

«Пограничники перекрыли все возможные направления, которые мог использовать злоумышленник. Тогда мужчина попытался скрыться в одном из частных домов села, где бросил мотоцикл и убежал. Через несколько минут к брошенному «байку» подъехали трое неизвестных и попытались уничтожить его путем поджога. Однако им это не удалось, так как «зеленые фуражки» вовремя подоспели, потушили пожар и обеспечили сохранение доказательной базы», - сообщили в секторе по связям с общественностью.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по поиску лиц, причастных к данному правонарушению. Мотоцикл передан сотрудникам Раздельнянского РО УМВД в Одесской области. Установлено, что данное транспортное средство было похищено в Италии.